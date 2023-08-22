Росіяни за добу обстріляли 5 громад Сумщини

Протягом 21 серпня російські окупанти здійснили 12 обстрілів Сумської області, зафіксовано 86 вибухів, обстрілів зазнали 5 громад.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Есманській громаді ворог бив з мінометів (4 вибухи).

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (7 вибухів) та обстріл з танку (2 вибухи).

У Краснопільській громаді були обстріли з гранатометів (СПГ) (12 вибухів), мінометів (9 вибухів) та артилерії (17 вибухів).

На територію Білопільської громади росіяни скинули 4 міни, також здійснено обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів).

У Великописарівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з АГС (20 вибухів).

Попередньо обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.