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Россияне за сутки обстреляли 5 громад Сумщины

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 03:01
Россияне за сутки обстреляли 5 громад Сумщины
Иллюстративное фото ОВА

В течение 21 августа российские оккупанты совершили 12 обстрелов Сумской области, зафиксировано 86 взрывов, обстрелам подверглись 5 громад.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Эсманской громаде враг бил из минометов (4 взрыва).

По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел (7 взрывов) и обстрел из танка (2 взрыва).

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В Краснопольской громаде были обстрелы из гранатометов (СПГ) (12 взрывов), минометов (9 взрывов) и артиллерии (17 взрывов).

На территорию Белопольской громады россияне сбросили 4 мины, также осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).

В Великописаревской громаде зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов) и обстрел из АГС (20 взрывов).

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Предварительно обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Темы: Сумская областьобстрел
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