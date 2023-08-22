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РФ знову атакували безпілотники: у Підмосков'ї є руйнування

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 03:33
РФ знову атакували безпілотники: у Підмосков'ї є руйнування
Наслідки "прильоту" у Красногорську Московської області. Фото з Telegram "Baza"

Столицю РФ вночі 22 серпня знову атакували безпілотники, у місті Красногорськ Московської області пошкоджено багатоповерхівку і автомобілі.

Джерело: російське видання "Astra" у Telegram, російський Telegram-канал "Baza", російський Telegram-канал "Shot", російське пропагандистське видання "ТАСС"

Деталі: Як повідомляє "Astra", у Красногорську після вибуху у будинках повилітали вікна і пошкоджено автомобілі. На асфальті одного з дворів лежать уламки ймовірно БПЛА.

Канал "Shot" стверджує, що над Красногорськом дрон було збито у районі будівлі уряду Московської області.

Вибух також чули жителі московського району Строгіно, пише "Astra". Після вибуху у небі видно дим.

За інформацією російського видання "РИА Новости", у Красногорську пошкоджено фасад і вікна 25-поверхівки та припарковані поруч з будинком автомобілі.

Усі столичні аеропорти закривали на вильоти і прильоти, пише "ТАСС" з посиланням на авіаслужби.

Згодом видання повідомило, що аеропорти "Шереметьєво" і "Домодєдово" почали приймати рейси після тимчасового закриття. 

Теми: Росіябезпілотники
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