РФ снова атаковали беспилотники: в Подмосковье есть разрушения

Последствия "прилета" в Красногорске Московской области. Фото из Telegram "Baza"

Столицу РФ ночью 22 августа снова атаковали беспилотники, в городе Красногорск Московской области повреждены многоэтажка и автомобили.

Источник: российское издание "Astra" в Telegram, российский Telegram-канал "Baza", российский Telegram-канал "Shot", российское пропагандистское издание "ТАСС"

Детали: Как сообщает "Astra", в Красногорске после взрыва в домах повылетали окна и повреждены автомобили. На асфальте одного из дворов лежат обломки вероятно БПЛА.

Канал "Shot" утверждает, что над Красногорском дрон был сбит в районе здания правительства Московской области.

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Взрыв также слышали жители московского района Строгино, пишет "Astra". После взрыва в небе виден дым.

За інформацією російського видання "РИА Новости", у Красногорську пошкоджено фасад і вікна 25-поверхівки та припарковані поруч з будинком автомобілі.

Все столичные аэропорты закрывали на вылеты и прилеты, пишет "ТАСС" со ссылкой на авиаслужбы.

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Позже издание сообщило, что аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" начали принимать рейсы после временного закрытия.