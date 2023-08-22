Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ снова атаковали беспилотники: в Подмосковье есть разрушения

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 03:33
РФ снова атаковали беспилотники: в Подмосковье есть разрушения
Последствия "прилета" в Красногорске Московской области. Фото из Telegram "Baza"

Столицу РФ ночью 22 августа снова атаковали беспилотники, в городе Красногорск Московской области повреждены многоэтажка и автомобили.

Источник: российское издание "Astra" в Telegram, российский Telegram-канал "Baza", российский Telegram-канал "Shot", российское пропагандистское издание "ТАСС"

Детали: Как сообщает "Astra", в Красногорске после взрыва в домах повылетали окна и повреждены автомобили. На асфальте одного из дворов лежат обломки вероятно БПЛА.

Канал "Shot" утверждает, что над Красногорском дрон был сбит в районе здания правительства Московской области.

Взрыв также слышали жители московского района Строгино, пишет "Astra". После взрыва в небе виден дым.

За інформацією російського видання "РИА Новости", у Красногорську пошкоджено фасад і вікна 25-поверхівки та припарковані поруч з будинком автомобілі.

Все столичные аэропорты закрывали на вылеты и прилеты, пишет "ТАСС" со ссылкой на авиаслужбы.

Позже издание сообщило, что аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" начали принимать рейсы после временного закрытия.

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Российских старшеклассников будут обучать стрельбе боевыми патронами – СМИ
Минобороны РФ заявило о сбитии 4 дронов: по 2 – под Москвой и на Брянщине
Украинские силы достигли тактических успехов в Роботино – ISW
В Кривом Роге прогремел взрыв
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...
Реклама: