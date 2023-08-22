Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Вівторок, 22 серпня 2023, 07:44
Російські окупанти вночі 22 серпня атакували Запоріжжя, у місті пошкоджено 4 багатоповерхових будинки, обійшлося без постраждалих.
Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram
Пряма мова: "Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки. Серед людей, на щастя, постраждалих немає".
Деталі: Він додав, що на місці вже працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо: У Запоріжжі вночі прогриміли вибухи, місто атакувала група "Шахедів".