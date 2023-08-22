Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 07:44
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Повреждения в Запорожье. фото из Telegram Куртева

Российские оккупанты ночью 22 августа атаковали Запорожье, в городе повреждены 4 многоэтажных дома, обошлось без пострадавших.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. В результате взрывной волны получили повреждения 4 многоэтажных дома. Среди людей, к счастью, пострадавших нет".

  

Детали: Он добавил, что на месте уже работают все соответствующие службы.

Реклама:

Напомним: В Запорожье ночью прогремели взрывы, город атаковала группа "Шахедов".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожьеобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Запорожье
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Защитники имеют успех в районе Роботино – Минобороны
Враг нанес ракетный удар по Запорожью
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: