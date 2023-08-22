Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 07:44
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Повреждения в Запорожье. фото из Telegram Куртева

Российские оккупанты ночью 22 августа атаковали Запорожье, в городе повреждены 4 многоэтажных дома, обошлось без пострадавших.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. В результате взрывной волны получили повреждения 4 многоэтажных дома. Среди людей, к счастью, пострадавших нет".

  

Детали: Он добавил, что на месте уже работают все соответствующие службы.

Напомним: В Запорожье ночью прогремели взрывы, город атаковала группа "Шахедов".

Темы: Запорожьеобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Запорожье
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Защитники имеют успех в районе Роботино – Минобороны
Враг нанес ракетный удар по Запорожью
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...
Реклама: