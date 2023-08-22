Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки

Повреждения в Запорожье. фото из Telegram Куртева

Российские оккупанты ночью 22 августа атаковали Запорожье, в городе повреждены 4 многоэтажных дома, обошлось без пострадавших.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. В результате взрывной волны получили повреждения 4 многоэтажных дома. Среди людей, к счастью, пострадавших нет".

Детали: Он добавил, что на месте уже работают все соответствующие службы.

Реклама:

Напомним: В Запорожье ночью прогремели взрывы, город атаковала группа "Шахедов".