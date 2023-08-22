Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: постраждав чоловік, пошкоджено 20 будинків

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 08:00
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: постраждав чоловік, пошкоджено 20 будинків
Фото з Telegram Лисака

Російські окупанти зранку 22 серпня завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, попередньо постраждала одна людина, пошкоджено 20 приватних будинків.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram 

Пряма мова: "Вибух у Кривому Розі пролунав на світанку. Ворог завдав ракетного удару.

Попередньо постраждала людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Реклама:

Побите житло місцевих – 20 приватних будинків. Пошкоджена лінія електропередач".

Деталі: За словами голови ОВА, вночі окупанти також атакували безпілотником Синельниківський район, поціливши у приватне підприємство, де сталася пожежа.

"Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених", –  повідомив Лисак.

ВІДЕО ДНЯ

Ще один удар по Синельниківському району росіяни завдали зранку, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру, додав очільник адміністрації.

Нагадаємо: У Кривому Розі зранку 22 серпня пролунав вибух.

Теми: Кривий Рігракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Кривий Ріг
У Кривому Розі прогримів вибух
У Кривому Розі пролунали вибухи
Поліція встановила, хто виклав у мережу момент прильоту в Кривому Розі: розбирається СБУ
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: