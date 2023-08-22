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Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: постраждав чоловік, пошкоджено 20 будинків

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 08:00
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: постраждав чоловік, пошкоджено 20 будинків
Фото з Telegram Лисака

Російські окупанти зранку 22 серпня завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, попередньо постраждала одна людина, пошкоджено 20 приватних будинків.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram 

Пряма мова: "Вибух у Кривому Розі пролунав на світанку. Ворог завдав ракетного удару.

Попередньо постраждала людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Побите житло місцевих – 20 приватних будинків. Пошкоджена лінія електропередач".

Деталі: За словами голови ОВА, вночі окупанти також атакували безпілотником Синельниківський район, поціливши у приватне підприємство, де сталася пожежа.

"Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених", –  повідомив Лисак.

Ще один удар по Синельниківському району росіяни завдали зранку, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру, додав очільник адміністрації.

Нагадаємо: У Кривому Розі зранку 22 серпня пролунав вибух.

Теми: Кривий Рігракетний удар
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