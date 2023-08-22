Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал мужчина, повреждено 20 домов

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 08:00
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал мужчина, повреждено 20 домов
Фото з Telegram Лисака

Российские оккупанты утром 22 августа нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области, предварительно пострадал один человек, повреждены 20 частных домов.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Взрыв в Кривом Роге раздался на рассвете. Враг нанес ракетный удар.

Предварительно пострадал человек. Мужчине оказали помощь, лечиться амбулаторно.

Реклама:

Избитое жилье местных – 20 частных домов. Повреждена линия электропередач".

Детали: По словам председателя ОВА, ночью оккупанты также атаковали беспилотником Синельниковский район, попав в частное предприятие, где произошел пожар.

"Спасатели оперативно обуздали огонь. К счастью, обошлось без погибших и раненых", – сообщил Лысак.

ВИДЕО ДНЯ

Еще один удар по Синельниковскому району россияне нанесли утром, в результате чего повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура, добавил глава администрации.

Напомним: В Кривом Роге утром 22 августа раздался взрыв.

Темы: Кривой Рогракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Кривой Рог
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремели взрывы, в части областей тревога
Полиция установила, кто выложил в сеть момент прилета в Кривом Роге: разбирается СБУ
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: