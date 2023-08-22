Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал мужчина, повреждено 20 домов

Российские оккупанты утром 22 августа нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области, предварительно пострадал один человек, повреждены 20 частных домов.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Взрыв в Кривом Роге раздался на рассвете. Враг нанес ракетный удар.

Предварительно пострадал человек. Мужчине оказали помощь, лечиться амбулаторно.

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Избитое жилье местных – 20 частных домов. Повреждена линия электропередач".

Детали: По словам председателя ОВА, ночью оккупанты также атаковали беспилотником Синельниковский район, попав в частное предприятие, где произошел пожар.

"Спасатели оперативно обуздали огонь. К счастью, обошлось без погибших и раненых", – сообщил Лысак.

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Еще один удар по Синельниковскому району россияне нанесли утром, в результате чего повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура, добавил глава администрации.

Напомним: В Кривом Роге утром 22 августа раздался взрыв.