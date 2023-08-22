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Захисники за добу знищили 31 артистему ворога та 27 ББМ

Ірина БалачукВівторок, 22 серпня 2023, 08:14
Захисники за добу знищили 31 артистему ворога та 27 ББМ
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 410 окупантів, 31 ворожу артилерійську систему, 27 ББМ та 4 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 362 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 8 476 (+27) од,
  • артилерійських систем − 5 295 (+31) од,
  • РСЗВ − 721 (+2) од,
  • засобів ППО − 491 (+2) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 312 (+3) од,
  • крилатих ракет − 1 406 (+0),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 722 (+30) од,
  • спеціальної техніки − 797 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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