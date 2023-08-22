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Защитники за сутки уничтожили 31 артистему врага и 27 ББМ

Ирина БалачукВторник, 22 августа 2023, 08:14
Защитники за сутки уничтожили 31 артистему врага и 27 ББМ
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 410 оккупантов, 31 вражескую артиллерийскую систему, 27 ББМ и 4 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 258 340 (+410) человек ликвидировано,
  • танков − 4 362 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 476 (+27) ед,
  • артиллерийских систем − 5 295 (+31) ед,
  • РСЗО − 721 (+2) ед,
  • средств ПВО − 491 (+2) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 312 (+3) ед,
  • крылатых ракет − 1 406 (+0),
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 722 (+30) ед,
  • специальной техники − 797 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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