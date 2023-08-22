Защитники за сутки уничтожили 31 артистему врага и 27 ББМ
Вторник, 22 августа 2023, 08:14
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 410 оккупантов, 31 вражескую артиллерийскую систему, 27 ББМ и 4 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 258 340 (+410) человек ликвидировано,
- танков − 4 362 (+4) ед,
- боевых бронированных машин − 8 476 (+27) ед,
- артиллерийских систем − 5 295 (+31) ед,
- РСЗО − 721 (+2) ед,
- средств ПВО − 491 (+2) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 312 (+3) ед,
- крылатых ракет − 1 406 (+0),
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 7 722 (+30) ед,
- специальной техники − 797 (+3) ед.
Данные уточняются.
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