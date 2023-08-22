Окупанти убили цивільного на Донеччині, на Херсонщині за добу 4 поранених

Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Павла Кириленка

Одна людина загинула у результаті російських обстрілів Донецької області 21 серпня, у Херсонській області за добу 4 поранених.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 21 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини − у Подільському".

Деталі: Станом на 22 серпня окупанти убили щонайменше 1 663 цивільних та поранили ще щонайменше 4 026 людей.

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Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



Голова Херсонщини у свою чергу повідомив, що області за добу 4 поранених.

Пряма мова Прокудіна: "За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Через російську агресію четверо людей дістали поранення".

Деталі: Голова ОВА уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію дачного кооперативу у Херсонському районі; територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі.