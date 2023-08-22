Оккупанты убили гражданского в Донецкой области, в Херсонской области за сутки 4 раненых
Один человек погиб в результате российских обстрелов Донецкой области 21 августа, в Херсонской области за сутки 4 раненых.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 21 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области − в Подольском".
Детали: По состоянию на 22 августа оккупанты убили по меньшей мере 1 663 гражданских и ранили еще по меньшей мере 4 026 людей.
Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Глава Херсонщины в свою очередь сообщил, что в области за сутки 4 раненых.
Прямая речь Прокудина: "За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения".
Детали: Глава ОВА уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию дачного кооператива в Херсонском районе; территорию фермерского хозяйства и национального парка в Бериславском районе.