Україна може отримати бронетехніку від Болгарії у жовтні
Болгарія має намір розпочати передачу Україні близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка наприкінці вересня – на початку жовтня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода" та Укрінформ
Деталі: Міністр оборони Болгарії Теодор Тагарев під час спільного брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі висловив переконання, що "це буде одним із пріоритетних завдань", як тільки парламент Болгарії повернеться до засідань у вересні.
Пряма мова Тагарева: "І до кінця вересня, на початок жовтня, ми будемо вже мати ратифікацію цієї угоди. І я думаю, що тоді зможе початися передача (бронетехніки)".
Деталі: За словами міністра, через те, що бронетехніка перебуває на складах МВС Болгарії, процес їхньої передачі уповільнюється, тому що відомство має підписати угоду з Міноборони України та передати її на ратифікацію в парламент, щоб почалося постачання.
Під час зустрічі Резніков і Тагарев також обговорили можливу двосторонню військову співпрацю: посилення систем ППО, можливість навчання ЗСУ в Болгарії та реабілітацію українських бійців Софією.
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Передісторія:
- Раніше уряд у Софії схвалив проєкт угоди між МВС Болгарії та Міноборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки.
- Парламентська більшість у Болгарії схвалила надання Україні додаткової військової допомоги у формі близько 100 бронетранспортерів радянського зразка ще 21 липня.
- БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Додаткова допомога також може бути встановлена в окремій міжурядовій угоді між Києвом і Софією.
- Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.
- Наприкінці червня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають.