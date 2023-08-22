Україна може отримати бронетехніку від Болгарії у жовтні

Бронетехніка на складах Болгарії. Фото з Facebook депутата від блоку "ПП-ДБ" Івайла Мірчева

Болгарія має намір розпочати передачу Україні близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка наприкінці вересня – на початку жовтня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода" та Укрінформ

Деталі: Міністр оборони Болгарії Теодор Тагарев під час спільного брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі висловив переконання, що "це буде одним із пріоритетних завдань", як тільки парламент Болгарії повернеться до засідань у вересні.

Пряма мова Тагарева: "І до кінця вересня, на початок жовтня, ми будемо вже мати ратифікацію цієї угоди. І я думаю, що тоді зможе початися передача (бронетехніки)".

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Деталі: За словами міністра, через те, що бронетехніка перебуває на складах МВС Болгарії, процес їхньої передачі уповільнюється, тому що відомство має підписати угоду з Міноборони України та передати її на ратифікацію в парламент, щоб почалося постачання.

Під час зустрічі Резніков і Тагарев також обговорили можливу двосторонню військову співпрацю: посилення систем ППО, можливість навчання ЗСУ в Болгарії та реабілітацію українських бійців Софією.

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