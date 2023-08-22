Украина может получить бронетехнику от Болгарии в октябре

Бронетехника на складах Болгарии. Фото из Facebook депутата от блока "ПП-ДБ" Ивайла Мирчева

Болгария намерена начать передачу Украине около 100 единиц бронированных транспортных средств советского образца в конце сентября − начале октября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода" и Укринформ

Детали: Министр обороны Болгарии Теодор Тагарев во время совместного брифинга с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе выразил убеждение, что "это будет одной из приоритетных задач", как только парламент Болгарии вернется к заседаниям в сентябре.

Прямая речь Тагарева: "И к концу сентября, к началу октября, мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения. И я думаю, что тогда сможет начаться передача (бронетехники)".

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Детали: По словам министра, из-за того, что бронетехника находится на складах МВД Болгарии, процесс их передачи замедляется, поскольку ведомство должно подписать соглашение с Минобороны Украины и передать его на ратификацию в парламент, чтобы начались поставки.

Во время встречи Резников и Тагарев также обсудили возможное двустороннее военное сотрудничество: усиление систем ПВО, возможность обучения ВСУ в Болгарии и реабилитацию украинских бойцов Софией.

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