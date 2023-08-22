Украина может получить бронетехнику от Болгарии в октябре
Болгария намерена начать передачу Украине около 100 единиц бронированных транспортных средств советского образца в конце сентября − начале октября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода" и Укринформ
Детали: Министр обороны Болгарии Теодор Тагарев во время совместного брифинга с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе выразил убеждение, что "это будет одной из приоритетных задач", как только парламент Болгарии вернется к заседаниям в сентябре.
Прямая речь Тагарева: "И к концу сентября, к началу октября, мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения. И я думаю, что тогда сможет начаться передача (бронетехники)".
Детали: По словам министра, из-за того, что бронетехника находится на складах МВД Болгарии, процесс их передачи замедляется, поскольку ведомство должно подписать соглашение с Минобороны Украины и передать его на ратификацию в парламент, чтобы начались поставки.
Во время встречи Резников и Тагарев также обсудили возможное двустороннее военное сотрудничество: усиление систем ПВО, возможность обучения ВСУ в Болгарии и реабилитацию украинских бойцов Софией.
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Предыстория:
- Ранее правительство в Софии одобрило проект соглашения между МВД Болгарии и Министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронированной транспортной техники.
- Парламентское большинство в Болгарии одобрило предоставление Украине дополнительной военной помощи в форме около 100 бронетранспортеров советского образца еще 21 июля.
- БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Дополнительная помощь также может быть установлена в отдельном межправительственном соглашении между Киевом и Софией.
- Это первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.
- В конце июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.