Президентка Угорщини Новак приїхала на Закарпаття
Президентка Угорщини Каталін Новак прибула у Закарпатську область вранці 22 серпня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex та Закарпатську ОВА
Деталі: Новак приїхала в Україну напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, про її візит було відомо заздалегідь. Президентка прибула у Берегове близько 9 години ранку.
Новак зустрілася з керівництвом обласної військової адміністрації, облради, Берегова та району.
На зустрічах обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували після початку повномасштабної війни.
Йшлося, зокрема, про гуманітарну допомогу, підтримку українських біженців і вимушених переселенців на Закарпатті, літній відпочинок для українських дітей в Угорщині тощо.
Також Новак планує зустрітися з представниками церкви, поспілкуватися з родиною одного з етнічних угорців, що загинув, захищаючи Україну, та дітьми багатодітних сімей.
Після цього вона вирушить до Києва.
Це буде друга поїздка президентки Угорщини за час повномасштабної війни – після першого приїзду 26 листопада 2022 року.
Передісторія:
- Каталін Новак вважає, що світ має завадити Росії втілити її військові цілі в Україні – водночас вона проти того, аби Будапешт допомагав Києву зброєю, і вважає санкції неефективними.
- У березні угорська президентка заявила про підтримку мирного плану для України, який не передбачає перемоги Росії й водночас ґрунтується на "реалістичних цілях".
- Також повідомлялося, що Будапешт нарешті затвердив призначення нового посла України – професора Ужгородського національного університету, військовослужбовця ЗСУ Федора Шандора.