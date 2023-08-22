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Президентка Угорщини Новак приїхала на Закарпаття

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 10:22
Президентка Угорщини Новак приїхала на Закарпаття
Фото ЗОВА

Президентка Угорщини Каталін Новак прибула у Закарпатську область вранці 22 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex та Закарпатську ОВА

Деталі: Новак приїхала в Україну напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, про її візит було відомо заздалегідь. Президентка прибула у Берегове близько 9 години ранку.

Новак зустрілася з керівництвом обласної військової адміністрації, облради, Берегова та району. 

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Фото ЗОВА 

На зустрічах обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували після початку повномасштабної війни.

Йшлося, зокрема, про гуманітарну допомогу, підтримку українських біженців і вимушених переселенців на Закарпатті, літній відпочинок для українських дітей в Угорщині тощо. 

Також Новак планує зустрітися з представниками церкви, поспілкуватися з родиною одного з етнічних угорців, що загинув, захищаючи Україну, та дітьми багатодітних сімей. 

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Після цього вона вирушить до Києва.

Це буде друга поїздка президентки Угорщини за час повномасштабної війни – після першого приїзду 26 листопада 2022 року. 

Передісторія:

Теми: УгорщинаЗакарпаттядипломатичні відносини
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