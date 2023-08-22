Президент Венгрии Новак приехала на Закарпатье

Президент Венгрии Каталин Новак прибыла в Закарпатскую область утром 22 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex и Закарпатскую ОГА

Детали: Новак приехала в Украину накануне третьего Международного саммита Крымской платформы, о ее визите было известно заранее. Президент прибыла в Берегово около 9 часов утра.

Новак встретилась с руководством областной военной администрации, облсовета, Берегово и района.

Фото ЗОВА

На встречах обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе и тех проектов, которые начали после начала полномасштабной войны.

Речь шла, в частности, о гуманитарной помощи, поддержке украинских беженцев и вынужденных переселенцев на Закарпатье, летнем отдыхе для украинских детей в Венгрии и тому подобное.

Также Новак планирует встретиться с представителями церкви, пообщаться с семьей одного из этнических венгров, погибшего, защищая Украину, и детьми многодетных семей.

После этого она отправится в Киев.

Это будет вторая поездка президента Венгрии за время полномасштабной войны − после первого приезда 26 ноября 2022 года.

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