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Резніков розповів, якої зброї потребує Україна

Ірина БалачукВівторок, 22 серпня 2023, 11:58
Резніков розповів, якої зброї потребує Україна
Олексій Резніков. Фото Міноборони

Зміцнення протиповітряної оборони залишається пріоритетом номер один для українських сил, також Україна потребує більше снарядів і всіх видів броньованої техніки, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Резнікова на спільній з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим пресконференції в Одесі

Пряма мова українського міністра: "Якої зброї ми ще очікуємо? Пріоритети не змінилися. Пріоритет номер один − ППО. Нам потрібно збільшувати мережу захисту українського неба".

Деталі: Другим пріоритетом він назвав "снаряди, снаряди і ще раз снаряди". Зокрема Резніков назвав важливим рішення уряду Болгарії про приєднання до програми ЄС із постачання в Україну 155-мм артилерійських боєприпасів.

Третє, чого потребують ЗСУ, − це усіх видів броньованої техніки.

Пряма мова Резнікова: "Бронетранспортери, бронемашини, танки тощо. І дуже важливий елемент − броньовані засоби евакуації наших поранених із поля бою".

Деталі: Міністр також наголосив на важливості навчання українських військовослужбовців за різними напрямами.

Теми: Резніковдопомога УкраїнізброяППО
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