Резников рассказал, в каком оружии нуждается Украина

Укрепление противовоздушной обороны остается приоритетом номер один для украинских сил, также Украина нуждается в большем количестве снарядов и всех видов бронированной техники, заявил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Резникова на совместной с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым пресс-конференции в Одессе

Прямая речь украинского министра: "Какого оружия мы еще ожидаем? Приоритеты не изменились. Приоритет номер один − ПВО. Нам нужно увеличивать сеть защиты украинского неба".

Детали: Вторым приоритетом он назвал "снаряды, снаряды и еще раз снаряды". В частности, Резников назвал важным решение правительства Болгарии о присоединении к программе ЕС по поставке в Украину 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Третье, в чем нуждаются ВСУ, − это все виды бронированной техники.

Прямая речь Резникова: "Бронетранспортеры, бронемашины, танки и тому подобное. И очень важный элемент − бронированные средства эвакуации наших раненых с поля боя".

Детали: Министр также отметил важность обучения украинских военнослужащих по разным направлениям.