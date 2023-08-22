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Резников рассказал, в каком оружии нуждается Украина

Ирина БалачукВторник, 22 августа 2023, 11:58
Резников рассказал, в каком оружии нуждается Украина
Алексей Резников. Фото Минобороны

Укрепление противовоздушной обороны остается приоритетом номер один для украинских сил, также Украина нуждается в большем количестве снарядов и всех видов бронированной техники, заявил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Резникова на совместной с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым пресс-конференции в Одессе

Прямая речь украинского министра: "Какого оружия мы еще ожидаем? Приоритеты не изменились. Приоритет номер один − ПВО. Нам нужно увеличивать сеть защиты украинского неба".

Детали: Вторым приоритетом он назвал "снаряды, снаряды и еще раз снаряды". В частности, Резников назвал важным решение правительства Болгарии о присоединении к программе ЕС по поставке в Украину 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Третье, в чем нуждаются ВСУ, − это все виды бронированной техники.

Прямая речь Резникова: "Бронетранспортеры, бронемашины, танки и тому подобное. И очень важный элемент − бронированные средства эвакуации наших раненых с поля боя".

Детали: Министр также отметил важность обучения украинских военнослужащих по разным направлениям.

Темы: Резниковпомощь УкраинеоружиеПВО
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