Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли село на Херсонщині: є загибла та поранений

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 серпня 2023, 12:19
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: є загибла та поранений
фото пресслужбаи Херсонської облпрокуратури

Внаслідок обстрілу села Комишани Херсонської області загинула 71-річна жінка, поранення дістав 55-річний чоловік.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Російська армія вдарила по Комишанах. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка".

Деталі: Також до лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу.

Реклама:
 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьжертвивоєнні злочиниобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти убили цивільного на Донеччині, на Херсонщині за добу 4 поранених
Росіяни влучили у житловий будинок в Бериславі: є поранений
Росіяни атакували з дрона цивільного на Херсонщині
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: