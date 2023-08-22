Росіяни обстріляли село на Херсонщині: є загибла та поранений

Внаслідок обстрілу села Комишани Херсонської області загинула 71-річна жінка, поранення дістав 55-річний чоловік.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Російська армія вдарила по Комишанах. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка".

Деталі: Також до лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу.