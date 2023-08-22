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Росіяни обстріляли село на Херсонщині: є загибла та поранений

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 серпня 2023, 12:19
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: є загибла та поранений
фото пресслужбаи Херсонської облпрокуратури

Внаслідок обстрілу села Комишани Херсонської області загинула 71-річна жінка, поранення дістав 55-річний чоловік.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Російська армія вдарила по Комишанах. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка".

Деталі: Також до лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу.

 

Теми: Херсонська областьжертвивоєнні злочиниобстріл
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