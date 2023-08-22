Россияне обстреляли улицы села на Херсонщине: есть погибшая и раненый
Вторник, 22 августа 2023, 12:19
В результате обстрела села Камышаны Херсонской области погибла 71-летняя женщина, ранения получил 55-летний мужчина.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Российская армия ударила по Камышанам. Под обстрел попали местные жители, которые находились на улице. Травмы несовместимые с жизнью получила 71-летняя женщина".
Детали: Также в больницу госпитализировали 55-летнего мужчину, ему оказывают медицинскую помощь.