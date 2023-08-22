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Россияне обстреляли улицы села на Херсонщине: есть погибшая и раненый

Татьяна ЛозовенкоВторник, 22 августа 2023, 12:19
Россияне обстреляли улицы села на Херсонщине: есть погибшая и раненый
фото пресс-службы Херсонской облпрокуратуры

В результате обстрела села Камышаны Херсонской области погибла 71-летняя женщина, ранения получил 55-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Российская армия ударила по Камышанам. Под обстрел попали местные жители, которые находились на улице. Травмы несовместимые с жизнью получила 71-летняя женщина".

Детали: Также в больницу госпитализировали 55-летнего мужчину, ему оказывают медицинскую помощь.

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Темы: Херсонская областьжертвывоенные преступленияобстрел
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