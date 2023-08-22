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Зеленський: Усе в державі має стати помічником ветерана

Ірина БалачукВівторок, 22 серпня 2023, 12:51
Зеленський: Усе в державі має стати помічником ветерана
Виступ Зеленського на VI Міжнародному ветеранському форумі. Скриншот з відео

Україна повинна дбати про ветеранів російсько-української війни − це стосується всього: від роботи ВЛК і реабілітації до допомоги з освітою, житлом, бізнесом; а чиновників, які цього не розуміють, треба замінити.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час виступу по відеозв’язку на VI Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє"

Пряма мова Зеленського: "Жодних втрачених доль! Жодних втрачених поколінь! Жодних втрачених можливостей! І звичайно, не втратити час. Час життя.

Це головні принципи в основі політики героїв. Усе в ній, від вшанування подвигу українців до нових освітніх можливостей для ветеранів, від якості роботи ВЛК і реабілітації до економічних можливостей, бізнесових, юридичних можливостей, житла для ветеранів, – усе в політиці героїв має бути таким, щоб допомагати людям жити".

Деталі: Президент підкреслив, що "будь-який посадовець, який цього не розуміє, буде замінений", а будь-яка нормативна регуляція, яка затягує час, повинна бути спрощена.

"Усе в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана, як на сьогодні є помічником воїна. І всі дієві ініціативи держави та громадськості, бізнесу, ініціативи самих ветеранів, усі, які спрямовані на більшу якість української політики героїв, на інтеграцію та допомогу ветеранам, повинні бути реалізовані. Я впевнений, що результат буде. Має бути", − підсумував президент.

Теми: ветераниЗеленський
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