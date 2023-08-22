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Зеленский: Все в государстве должно стать помощником ветерана

Ирина БалачукВторник, 22 августа 2023, 12:51
Зеленский: Все в государстве должно стать помощником ветерана
Выступление Зеленского на VI Международном ветеранском форуме. Скриншот из видео

Украина должна заботиться о ветеранах российско-украинской войны − это касается всего: от работы ВВК и реабилитации до помощи с образованием, жильем, бизнесом; а чиновников, которые этого не понимают, надо заменить.

Источник: президент Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на VI Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее"

Прямая речь Зеленского: "Никаких потерянных судеб! Никаких потерянных поколений! Никаких упущенных возможностей! И конечно, не потерять время. Время жизни.

Это главные принципы в основе политики героев. Все в ней, от чествования подвига украинцев до новых образовательных возможностей для ветеранов, от качества работы ВВК и реабилитации до экономических возможностей, бизнес-, юридических возможностей, жилья для ветеранов, − все в политике героев должно быть таким, чтобы помогать людям жить".

Детали: Президент подчеркнул, что "любой чиновник, который этого не понимает, будет заменен", а любая нормативная регуляция, которая затягивает время, должна быть упрощена.

"Все в нашем государстве так или иначе должно стать помощником ветерана, как сегодня является помощником воина. И все действенные инициативы государства и общественности, бизнеса, инициативы самих ветеранов, все, которые направлены на большее качество украинской политики героев, на интеграцию и помощь ветеранам, должны быть реализованы. Я уверен, что результат будет. Должен быть", − подытожил президент.

Темы: ветераныЗеленский
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