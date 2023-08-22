Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківська ОВА спростувала вихід ЗСУ з Куп’янська та Синьківки

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 серпня 2023, 13:57
Харківська ОВА спростувала вихід ЗСУ з Куп’янська та Синьківки
фото з сайту mrpl.city

Харківська ОВА спростувала відступ Збройних сил України з Куп’янська та Синьківки, про що раніше заявляли російські Telegram-канали.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі всеукраїнського телемарафону новин, Радіо свобода з посиланням на заяву речниці Харківської ОВА Олени Шаповал

Деталі: На питання, чи правдиві повідомлення російських Telegram-каналів про нібито відступ ЗСУ з Куп’янська, Синєгубов відповів:

Пряма мова Синєгубова: "Ні. Абсолютно ніяких відступів з нашого боку немає. Наші воїни на своїх позиціях стоять, постійно наносять ураження.

… Там дійсно ведуться бойові дії, але жодних поступок немає".

Більше деталей: Речниця Харківської ОВА Олени Шаповал повідомила, що село Синьківка, про окупацію якого раніше повідомили російські Telegram-канали, також перебуває під контролем ЗСУ.

Пряма мова Шаповал: "Насправді Синьківка – під контролем ЗСУ. У Синьківці проживає шестеро людей. Дуже добре, що більшість населення все-таки евакуювалися. Тому що лінія фронту проходить дуже близько. Цей населений пункт – під постійними обстрілами. Але ми надаємо гуманітарку і в наближені населені пункти, і в Синьківку в тому числі. 

Тобто наші органи місцевої влади всі працюють на місцях. Просимо не вірити російській пропаганді, тому що і голова міської військової адміністрації і районної – всі на місцях. Всі кожного дня працюють забезпечують населення всім необхідним".

 
фото з мапи deepstate

Теми: Харківська областьЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Харківська область
З Куп’янського району евакуювали понад пів тисячі людей
Росіяни обстріляли Вовчанськ та Куп’янськ на Харківщині: один загиблий, 11 поранених
Окупанти гатили по Куп‘янську з артилерії, 11 поранених
Останні новини
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
Усі новини...
Реклама: