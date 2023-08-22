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Харківська ОВА спростувала вихід ЗСУ з Куп’янська та Синьківки

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 серпня 2023, 13:57
Харківська ОВА спростувала вихід ЗСУ з Куп’янська та Синьківки
фото з сайту mrpl.city

Харківська ОВА спростувала відступ Збройних сил України з Куп’янська та Синьківки, про що раніше заявляли російські Telegram-канали.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі всеукраїнського телемарафону новин, Радіо свобода з посиланням на заяву речниці Харківської ОВА Олени Шаповал

Деталі: На питання, чи правдиві повідомлення російських Telegram-каналів про нібито відступ ЗСУ з Куп’янська, Синєгубов відповів:

Пряма мова Синєгубова: "Ні. Абсолютно ніяких відступів з нашого боку немає. Наші воїни на своїх позиціях стоять, постійно наносять ураження.

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… Там дійсно ведуться бойові дії, але жодних поступок немає".

Більше деталей: Речниця Харківської ОВА Олени Шаповал повідомила, що село Синьківка, про окупацію якого раніше повідомили російські Telegram-канали, також перебуває під контролем ЗСУ.

Пряма мова Шаповал: "Насправді Синьківка – під контролем ЗСУ. У Синьківці проживає шестеро людей. Дуже добре, що більшість населення все-таки евакуювалися. Тому що лінія фронту проходить дуже близько. Цей населений пункт – під постійними обстрілами. Але ми надаємо гуманітарку і в наближені населені пункти, і в Синьківку в тому числі. 

ВІДЕО ДНЯ

Тобто наші органи місцевої влади всі працюють на місцях. Просимо не вірити російській пропаганді, тому що і голова міської військової адміністрації і районної – всі на місцях. Всі кожного дня працюють забезпечують населення всім необхідним".

 
фото з мапи deepstate

Теми: Харківська областьЗбройні силивійна
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