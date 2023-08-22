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Харьковская ОВА опровергла выход ВСУ из Купянска и Синьковки

Татьяна ЛозовенкоВторник, 22 августа 2023, 13:57
Харьковская ОВА опровергла выход ВСУ из Купянска и Синьковки
фото с сайта mrpl.city

Харьковская ОВА опровергла выход Вооруженных сил Украины из Купянска и Синьковки, о чем ранее заявляли российские Telegram-каналы.

Источник: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона новостей, Радио свобода со ссылкой на заявление пресс-секретаря Харьковской ОВА Елены Шаповал

Детали: На вопрос, правдивы ли сообщения российских Telegram-каналов о якобы отступлении ВСУ из Купянска, Синегубов ответил:

Прямая речь Синегубова: "Нет. Абсолютно никаких отступлений с нашей стороны нет. Наши воины на своих позициях стоят, постоянно наносят поражения.

... Там действительно ведутся боевые действия, но никаких уступок нет".

Больше деталей: Пресс-секретарь Харьковской ОГА Елены Шаповал сообщила, что село Синьковка, об оккупации которого ранее сообщили российские Telegram-каналы, также находится под контролем ВСУ.

Прямая речь Шаповал: "На самом деле Синьковка - под контролем ВСУ. В Синьковке проживает шесть человек. Очень хорошо, что большинство населения все-таки эвакуировались. Потому что линия фронта проходит очень близко. Этот населенный пункт - под постоянными обстрелами. Но мы предоставляем гуманитарку и в приближенные населенные пункты, и в Синьковку в том числе. 

То есть наши органы местной власти все работают на местах. Просим не верить российской пропаганде, потому что и глава городской военной администрации и районной - все на местах. Все каждый день работают обеспечивают население всем необходимым".

 

Темы: Харьковская областьВооруженные силывойна
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