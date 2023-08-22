Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама – Данілов

Напередодні Третього Саміту Кримської Платформи секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що скоріше за все, Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Олексія Данілова

Пряма мова: "Крим є частиною нашої території, і ми маємо її звільнити. Більш того, ми його будемо звільняти. Скоріше за все, це буде відбуватися військовим шляхом – якщо країна-агресор до того часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає".

Деталі: За словами Данілова, будь-який інший випадок відносно Криму – це значить консервація ситуації. А РФ, маючи Крим у своєму підпорядкуванні, ніколи не заспокоїться і не буде спокійно жити.

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Секретар РНБО запевнив, що визволення Криму – це питання тільки часу, але буде важко. Він зазначив, що Україні необхідно прагматично рухатися до повернення кордонів 1991-го року.

Дослівно: "Це і є наш прагматизм – кордони 1991-го року. Якщо цього не буде, то майте на увазі, існування нашої країни постійно буде знаходитися під загрозою. Якщо у когось інший прагматизм, то це – їхні проблеми, і вони можуть займатися своїм прагматизмом на території своїх країн".