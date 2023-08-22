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Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама – Данілов

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 14:35
Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама – Данілов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО РНБО

Напередодні Третього Саміту Кримської Платформи секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що скоріше за все, Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Олексія Данілова

Пряма мова: "Крим є частиною нашої території, і ми маємо її звільнити. Більш того, ми його будемо звільняти. Скоріше за все, це буде відбуватися військовим шляхом – якщо країна-агресор до того часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає".

Деталі: За словами Данілова, будь-який інший випадок відносно Криму – це значить консервація ситуації. А РФ, маючи Крим у своєму підпорядкуванні, ніколи не заспокоїться і не буде спокійно жити.

Секретар РНБО запевнив, що визволення Криму – це питання тільки часу, але буде важко. Він зазначив, що Україні необхідно прагматично рухатися до повернення кордонів 1991-го року.

Дослівно: "Це і є наш прагматизм – кордони 1991-го року. Якщо цього не буде, то майте на увазі, існування нашої країни постійно буде знаходитися під загрозою. Якщо у когось інший прагматизм, то це – їхні проблеми, і вони можуть займатися своїм прагматизмом на території своїх країн".

Теми: РНБОКримокупація
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