Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама – Данілов

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 14:35
Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама – Данілов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО РНБО

Напередодні Третього Саміту Кримської Платформи секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що скоріше за все, Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Олексія Данілова

Пряма мова: "Крим є частиною нашої території, і ми маємо її звільнити. Більш того, ми його будемо звільняти. Скоріше за все, це буде відбуватися військовим шляхом – якщо країна-агресор до того часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає".

Деталі: За словами Данілова, будь-який інший випадок відносно Криму – це значить консервація ситуації. А РФ, маючи Крим у своєму підпорядкуванні, ніколи не заспокоїться і не буде спокійно жити.

Реклама:

Секретар РНБО запевнив, що визволення Криму – це питання тільки часу, але буде важко. Він зазначив, що Україні необхідно прагматично рухатися до повернення кордонів 1991-го року.

Дослівно: "Це і є наш прагматизм – кордони 1991-го року. Якщо цього не буде, то майте на увазі, існування нашої країни постійно буде знаходитися під загрозою. Якщо у когось інший прагматизм, то це – їхні проблеми, і вони можуть займатися своїм прагматизмом на території своїх країн".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РНБОКримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Харківська ОВА спростувала вихід ЗСУ з Куп’янська та Синьківки
По всій Україні лунала тривога: злітав носій "Кинджалів"
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
Резніков розповів, якої зброї потребує Україна
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: