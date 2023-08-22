Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама – Данилов

Накануне Третьего Саммита Крымской Платформы секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что скорее всего, Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Алексея Данилова

Прямая речь: "Крым является частью нашей территории, и мы должны ее освободить. Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем – если страна-агрессор к тому времени не поймет, что ей надо уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет".

Детали: По словам Данилова, любой другой случай в отношении Крыма – это значит консервация ситуации. А РФ, имея Крым в своем подчинении, никогда не успокоится и не будет спокойно жить.

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Секретарь СНБО заверил, что освобождение Крыма – это вопрос только времени, но будет трудно. Он отметил, что Украине необходимо прагматично двигаться к возвращению границ 1991-го года.

Дословно: "Это и есть наш прагматизм – границы 1991-го года. Если этого не будет, то имейте в виду, существование нашей страны постоянно будет находиться под угрозой. Если у кого-то другой прагматизм, то это – их проблемы, и они могут заниматься своим прагматизмом на территории своих стран".