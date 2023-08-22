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Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама – Данилов

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 14:35
Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО СНБО

Накануне Третьего Саммита Крымской Платформы секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что скорее всего, Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Алексея Данилова

Прямая речь: "Крым является частью нашей территории, и мы должны ее освободить. Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем – если страна-агрессор к тому времени не поймет, что ей надо уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет".

Детали: По словам Данилова, любой другой случай в отношении Крыма – это значит консервация ситуации. А РФ, имея Крым в своем подчинении, никогда не успокоится и не будет спокойно жить.

Секретарь СНБО заверил, что освобождение Крыма – это вопрос только времени, но будет трудно. Он отметил, что Украине необходимо прагматично двигаться к возвращению границ 1991-го года.

Дословно: "Это и есть наш прагматизм – границы 1991-го года. Если этого не будет, то имейте в виду, существование нашей страны постоянно будет находиться под угрозой. Если у кого-то другой прагматизм, то это – их проблемы, и они могут заниматься своим прагматизмом на территории своих стран".

Темы: СНБОКрымоккупация
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