Ердоган сам поїде до Путіна, якого чекали в Анкарі – ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити зернову угоду. Спочатку очікувалось, що зустріч відбудеться в Анкарі.
Джерело: турецьке видання Yeni Şafak
Деталі: Видання з посиланням на близькі до адміністрації Ердогана джерела повідомляє, що нібито готується візит президента Туреччини до Росії і він "критичної ваги" для домовленості з Росією щодо продовження зернової ініціативи.
За словами співрозмовників, Анкара дотримується позиції, що створення нового маршруту для експорту зерна морем без участі Росії – не дуже гарна ідея.
Можливі дати візиту Ердогана до Росії не називають.
У ЗМІ повідомляють також, що в Україну прямує головний радник Ердогана Акіф Чагатай Килич, також очікується візит в Україну та РФ міністра закордонних справ Хакана Фідана.
Передісторія:
- Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін може особисто приїхати до Анкари. Візит очікували у другій половині серпня, в середині місяця неофіційно ширилися чутки, що він може відбутися "найближчими днями".
- Згодом з'явилися повідомлення, що Ердоган може зустрітись із представником Путіна – президентом Татарстану Русланом Мінніхановим – нібито для узгодження домовленості з Москвою про транзит російського зерна в обмін на повернення Росії до "зернової угоди".