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Ердоган сам поїде до Путіна, якого чекали в Анкарі – ЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 22 серпня 2023, 14:47
Ердоган сам поїде до Путіна, якого чекали в Анкарі – ЗМІ
ФОТО, ПРЕССЛУЖБА КРЕМЛЯ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити зернову угоду. Спочатку очікувалось, що зустріч відбудеться в Анкарі.

Джерело: турецьке видання Yeni Şafak

Деталі: Видання з посиланням на близькі до адміністрації Ердогана джерела повідомляє, що нібито готується візит президента Туреччини до Росії і він "критичної ваги" для домовленості з Росією щодо продовження зернової ініціативи. 

За словами співрозмовників, Анкара дотримується позиції, що створення нового маршруту для експорту зерна морем без участі Росії – не дуже гарна ідея. 

Можливі дати візиту Ердогана до Росії не називають.

У ЗМІ повідомляють також, що в Україну прямує головний радник Ердогана Акіф Чагатай Килич, також очікується візит в Україну та РФ міністра закордонних справ Хакана Фідана. 

Передісторія:

  • Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін може особисто приїхати до Анкари. Візит очікували у другій половині серпня, в середині місяця неофіційно ширилися чутки, що він може відбутися "найближчими днями".
  • Згодом з'явилися повідомлення, що Ердоган може зустрітись із представником Путіна – президентом Татарстану Русланом Мінніхановим – нібито для узгодження домовленості з Москвою про транзит російського зерна в обмін на повернення Росії до "зернової угоди".

Теми: ЕрдоганПутінзерно
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