Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку. Изначально ожидалось, что встреча состоится в Анкаре.

Источник: турецкое издание Yeni Şafak

Детали: Издание со ссылкой на близкие к администрации Эрдогана источники сообщает, что якобы готовится визит президента Турции в Россию и он "критического значения" для договоренности с Россией о продлении зерновой инициативы.

По словам собеседников, Анкара придерживается позиции, что создание нового маршрута для экспорта зерна по морю без участия России - не очень хорошая идея.

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Возможные даты визита Эрдогана в Россию не называют.

В СМИ сообщают также, что в Украину направляется главный советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч, также ожидается визит в Украину и РФ министра иностранных дел Хакана Фидана.

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