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Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ

Алена МазуренкоВторник, 22 августа 2023, 14:47
Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ
ФОТО, ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку. Изначально ожидалось, что встреча состоится в Анкаре.

Источник: турецкое издание Yeni Şafak

Детали: Издание со ссылкой на близкие к администрации Эрдогана источники сообщает, что якобы готовится визит президента Турции в Россию и он "критического значения" для договоренности с Россией о продлении зерновой инициативы.

По словам собеседников, Анкара придерживается позиции, что создание нового маршрута для экспорта зерна по морю без участия России - не очень хорошая идея.

Возможные даты визита Эрдогана в Россию не называют.

В СМИ сообщают также, что в Украину направляется главный советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч, также ожидается визит в Украину и РФ министра иностранных дел Хакана Фидана.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может лично приехать в Анкару. Визит ожидали во второй половине августа, в середине месяца неофициально ходили слухи, что он может состояться "в ближайшие дни".
  • Впоследствии появились сообщения, что Эрдоган может встретиться с представителем Путина – президентом Татарстана Русланом Миннихановым – якобы для согласования договоренности с Москвой о транзите российского зерна в обмен на возвращение России в "зерновое соглашение".

Темы: ЭрдоганПутинзерно
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