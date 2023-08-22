Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку. Изначально ожидалось, что встреча состоится в Анкаре.
Источник: турецкое издание Yeni Şafak
Детали: Издание со ссылкой на близкие к администрации Эрдогана источники сообщает, что якобы готовится визит президента Турции в Россию и он "критического значения" для договоренности с Россией о продлении зерновой инициативы.
По словам собеседников, Анкара придерживается позиции, что создание нового маршрута для экспорта зерна по морю без участия России - не очень хорошая идея.
Возможные даты визита Эрдогана в Россию не называют.
В СМИ сообщают также, что в Украину направляется главный советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч, также ожидается визит в Украину и РФ министра иностранных дел Хакана Фидана.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может лично приехать в Анкару. Визит ожидали во второй половине августа, в середине месяца неофициально ходили слухи, что он может состояться "в ближайшие дни".
- Впоследствии появились сообщения, что Эрдоган может встретиться с представителем Путина – президентом Татарстана Русланом Миннихановым – якобы для согласования договоренности с Москвой о транзите российского зерна в обмен на возвращение России в "зерновое соглашение".