Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ

Алена МазуренкоВторник, 22 августа 2023, 14:47
Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ
ФОТО, ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку. Изначально ожидалось, что встреча состоится в Анкаре.

Источник: турецкое издание Yeni Şafak

Детали: Издание со ссылкой на близкие к администрации Эрдогана источники сообщает, что якобы готовится визит президента Турции в Россию и он "критического значения" для договоренности с Россией о продлении зерновой инициативы.

По словам собеседников, Анкара придерживается позиции, что создание нового маршрута для экспорта зерна по морю без участия России - не очень хорошая идея.

Реклама:

Возможные даты визита Эрдогана в Россию не называют.

В СМИ сообщают также, что в Украину направляется главный советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч, также ожидается визит в Украину и РФ министра иностранных дел Хакана Фидана.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может лично приехать в Анкару. Визит ожидали во второй половине августа, в середине месяца неофициально ходили слухи, что он может состояться "в ближайшие дни".
  • Впоследствии появились сообщения, что Эрдоган может встретиться с представителем Путина – президентом Татарстана Русланом Миннихановым – якобы для согласования договоренности с Москвой о транзите российского зерна в обмен на возвращение России в "зерновое соглашение".

Темы: ЭрдоганПутинзерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Эрдоган
Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается
Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"
Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию, также обсудили "зерновую сделку"
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: