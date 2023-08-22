У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії

Суд Москви розглянув апеляцію і залишив чинним рішення про 13 років ув'язнення для українського правозахисника Максима Буткевича, який потрапив у полон влітку минулого року.

Джерело: Суспільне, Медіазона

Деталі: Судді постановили зарахувати фактичний час утримання під вартою з 19 серпня 2022 року – тобто з того моменту, коли Міноборони Росії визнало факт ув'язнення Буткевича".

Буткевич був присутній на засіданні відеозв’язком з тимчасово окупованого Луганська та виголосив останнє слово:

Пряма мова: "Я хотів би лише висловити подяку всім тим людям, яким небайдужа моя доля та всіх українських військовополонених, які зараз у тяжкій ситуації. Люди, які перебувають у статусі військовополонених, або вже засуджених, теж постійно думають не лише про рідних та близьких, а й про всіх, хто залишився на волі, хто перебуває в Україні, і всі сподіваються, що військовополонених звільнять".

Більше деталей: Він повідомив, що не отримує новин чи книжок. Телевізор він бачив протягом 4 місяців, і то був "російський телевізор". За весь час йому дійшов один лист – із привітаннями з днем народження. Він додав, що інші полонені теж не отримують посилки.

Підтримати Буткевича до суду прийшли співробітники консульств Німеччини, Великої Британії та Франції, а також правозахисники "Меморіалу" Олег Орлов та Світлана Ганушкіна.

Пряма мова: "Зацікавився ще більше правозахисними темами, пенітенціарною системою, 3-ю статтею Європейської Конвенції. Дуже багато роботи буде, коли, дасть бог, вийду на свободу".

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