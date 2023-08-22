У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
Суд Москви розглянув апеляцію і залишив чинним рішення про 13 років ув'язнення для українського правозахисника Максима Буткевича, який потрапив у полон влітку минулого року.
Деталі: Судді постановили зарахувати фактичний час утримання під вартою з 19 серпня 2022 року – тобто з того моменту, коли Міноборони Росії визнало факт ув'язнення Буткевича".
Буткевич був присутній на засіданні відеозв’язком з тимчасово окупованого Луганська та виголосив останнє слово:
Пряма мова: "Я хотів би лише висловити подяку всім тим людям, яким небайдужа моя доля та всіх українських військовополонених, які зараз у тяжкій ситуації. Люди, які перебувають у статусі військовополонених, або вже засуджених, теж постійно думають не лише про рідних та близьких, а й про всіх, хто залишився на волі, хто перебуває в Україні, і всі сподіваються, що військовополонених звільнять".
Більше деталей: Він повідомив, що не отримує новин чи книжок. Телевізор він бачив протягом 4 місяців, і то був "російський телевізор". За весь час йому дійшов один лист – із привітаннями з днем народження. Він додав, що інші полонені теж не отримують посилки.
Підтримати Буткевича до суду прийшли співробітники консульств Німеччини, Великої Британії та Франції, а також правозахисники "Меморіалу" Олег Орлов та Світлана Ганушкіна.
Пряма мова: "Зацікавився ще більше правозахисними темами, пенітенціарною системою, 3-ю статтею Європейської Конвенції. Дуже багато роботи буде, коли, дасть бог, вийду на свободу".
Передісторія:
- Буткевич потрапив у полон до росіян у липні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".
- 23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.
- У березні "суд" на окупованій Донеччині та Луганщини "засудив" його до 13 років колонії суворого режиму за нібито обстріл під'їзду в Сєвєродонецьку та поранення двох цивільних.
- Там заявляють, що Буткевич нібито визнав свою провину. Однак незалежні адвокати – і з російської, і з української сторони – не мають доступу до матеріалів справи.
- МЗС України наголосило, що весь судовий процес є фейковим і був зрежисований, щоб легалізувати політичну розправу над українцями.
- Оголошені вироки щодо Буткевича є юридично нікчемними.