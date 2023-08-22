Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 серпня 2023, 14:55
У Москві залишили чинним вирок українському правозахиснику про 13 років колонії
фото медіазона

Суд Москви розглянув апеляцію і залишив чинним рішення про 13 років ув'язнення для українського правозахисника Максима Буткевича, який потрапив у полон влітку минулого року.

Джерело: Суспільне, Медіазона

Деталі: Судді постановили зарахувати фактичний час утримання під вартою з 19 серпня 2022 року – тобто з того моменту, коли Міноборони Росії визнало факт ув'язнення Буткевича".

Буткевич був присутній на засіданні відеозв’язком з тимчасово окупованого Луганська та виголосив останнє слово:

Реклама:

Пряма мова: "Я хотів би лише висловити подяку всім тим людям, яким небайдужа моя доля та всіх українських військовополонених, які зараз у тяжкій ситуації. Люди, які перебувають у статусі військовополонених, або вже засуджених, теж постійно думають не лише про рідних та близьких, а й про всіх, хто залишився на волі, хто перебуває в Україні, і всі сподіваються, що військовополонених звільнять".

Більше деталей: Він повідомив, що не отримує новин чи книжок. Телевізор він бачив протягом 4 місяців, і то був "російський телевізор". За весь час йому дійшов один лист – із привітаннями з днем народження. Він додав, що інші полонені теж не отримують посилки. 

Підтримати Буткевича до суду прийшли співробітники консульств Німеччини, Великої Британії та Франції, а також правозахисники "Меморіалу" Олег Орлов та Світлана Ганушкіна.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Зацікавився ще більше правозахисними темами, пенітенціарною системою, 3-ю статтею Європейської Конвенції. Дуже багато роботи буде, коли, дасть бог, вийду на свободу".

Передісторія: 

  • Буткевич потрапив у полон до росіян у липні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".
  • 23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.
  • У березні "суд" на окупованій Донеччині та Луганщини "засудив" його до 13 років колонії суворого режиму за нібито обстріл під'їзду в Сєвєродонецьку та поранення двох цивільних.
  • Там заявляють, що Буткевич нібито визнав свою провину. Однак незалежні адвокати – і з російської, і з української сторони –  не мають доступу до матеріалів справи.
  • МЗС України наголосило, що весь судовий процес є фейковим і був зрежисований, щоб легалізувати політичну розправу над українцями. 
  • Оголошені вироки щодо Буткевича є юридично нікчемними.

Теми: РосіяЛуганська областьсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Росія
Єврокомісія звинувачує Росію у фальсифікації історії та дезінформації
Бербок назвала законними атаки безпілотників на Москву
Відомий бренд одягу і фармацептична компанія: з РФ пішло ще два західних бізнеси
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: