В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии

Суд Москвы рассмотрел апелляцию и оставил в силе решение о 13 годах заключения для украинского правозащитника Максима Буткевича, который попал в плен летом прошлого года.

Источник: Суспильне, Медиазона

Детали: Судьи постановили засчитать фактическое время содержания под стражей с 19 августа 2022 года - то есть с того момента, когда Минобороны России признало факт заключения Буткевича".

Буткевич присутствовал на заседании по видеосвязи с временно оккупированного Луганска и произнес последнее слово:

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Прямая речь: "Я хотел бы только выразить благодарность всем тем людям, которым небезразлична моя судьба и всех украинских военнопленных, которые сейчас в тяжелой ситуации. Люди, которые находятся в статусе военнопленных, или уже осужденных, тоже постоянно думают не только о родных и близких, но и обо всех, кто остался на свободе, кто находится в Украине, и все надеются, что военнопленных освободят".

Больше деталей: Он сообщил, что не получает новостей или книг. Телевизор он видел в течение 4 месяцев, и это был "российский телевизор". За все время ему дошло одно письмо - с поздравлениями с днем рождения. Он добавил, что другие пленные тоже не получают посылки.

Поддержать Буткевича в суд пришли сотрудники консульств Германии, Великобритании и Франции, а также правозащитники "Мемориала" Олег Орлов и Светлана Ганушкина.

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Прямая речь: "Заинтересовался еще больше правозащитными темами, пенитенциарной системой, 3-й статьей Европейской Конвенции. Очень много работы будет, когда, даст бог, выйду на свободу".

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