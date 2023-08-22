В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
Суд Москвы рассмотрел апелляцию и оставил в силе решение о 13 годах заключения для украинского правозащитника Максима Буткевича, который попал в плен летом прошлого года.
Источник: Суспильне, Медиазона
Детали: Судьи постановили засчитать фактическое время содержания под стражей с 19 августа 2022 года - то есть с того момента, когда Минобороны России признало факт заключения Буткевича".
Буткевич присутствовал на заседании по видеосвязи с временно оккупированного Луганска и произнес последнее слово:
Прямая речь: "Я хотел бы только выразить благодарность всем тем людям, которым небезразлична моя судьба и всех украинских военнопленных, которые сейчас в тяжелой ситуации. Люди, которые находятся в статусе военнопленных, или уже осужденных, тоже постоянно думают не только о родных и близких, но и обо всех, кто остался на свободе, кто находится в Украине, и все надеются, что военнопленных освободят".
Больше деталей: Он сообщил, что не получает новостей или книг. Телевизор он видел в течение 4 месяцев, и это был "российский телевизор". За все время ему дошло одно письмо - с поздравлениями с днем рождения. Он добавил, что другие пленные тоже не получают посылки.
Поддержать Буткевича в суд пришли сотрудники консульств Германии, Великобритании и Франции, а также правозащитники "Мемориала" Олег Орлов и Светлана Ганушкина.
Прямая речь: "Заинтересовался еще больше правозащитными темами, пенитенциарной системой, 3-й статьей Европейской Конвенции. Очень много работы будет, когда, даст бог, выйду на свободу".
Предыстория:
- Буткевич попал в плен к россиянам в июле 2022 года. О плене Буткевича сообщали российские пропагандисты, опубликовав видео допроса. Утверждалось, якобы украинские военные, в том числе и Буткевич, "сдались в плен под Горским".
- 23 февраля на Берлинском кинофестивале представители украинской киноиндустрии призвали международное культурное сообщество требовать освобождения Буткевича из российского плена.
- В марте "суд" на оккупированной Донетчине и Луганщине "приговорил" его к 13 годам колонии строгого режима за якобы обстрел подъезда в Северодонецке и ранения двух гражданских.
- Там заявляют, что Буткевич якобы признал свою вину. Однако независимые адвокаты - и с российской, и с украинской стороны - не имеют доступа к материалам дела.
- МИД Украины подчеркнул, что весь судебный процесс является фейковым и был срежиссирован, чтобы легализовать политическую расправу над украинцами.
- Объявленные приговоры в отношении Буткевича являются юридически ничтожными.