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Україна конфіскувала майно Міноборони Білорусі

Євген КізіловВівторок, 22 серпня 2023, 16:11
Україна конфіскувала майно Міноборони Білорусі
Getty Images

Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Білорусі, а саме складові системи електричного авіаційного пуску.

Джерело: сайт ВАКС, ZN.UA

Деталі: Таким чином, у понеділок 21 серпня суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до Республіки Білорусі та застосував санкцію, передбачену законом України "Про санкції".

Як повідомляє ZN.UA, йдеться про повітряний стартер СВ-25ТЛ, який належить Міноборони білорусі.

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Стартер використовується для запуску двигуна виробництва українського підприємства "Мотор Січ", який призначений для встановлення на пасажирські та транспортні літаки.

Білоруські медіа припускають, що йдеться про комплектуючі, які міністерство купило в України або відправляло на ремонт до широкомасштабної війни.

Як пише ZN.UA, Мін'юст України подав позови про націоналізацію майна Міноборони білорусі та російської компанії "Волга-Днепр".

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про:

  • шість авіадвигунів типу Д-18Т для літаків АН-124-100 "Руслан" (належать "Волга-Днепр");
  • авіадвигун АІ-25ТЛ та повітряний стартер СВ-25ТЛ до нього (належать Міноборони білорусі).

Теми: БілорусьАнтикорупційний судМіноборони
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