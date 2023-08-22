Україна конфіскувала майно Міноборони Білорусі

Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Білорусі, а саме складові системи електричного авіаційного пуску.

Джерело: сайт ВАКС, ZN.UA

Деталі: Таким чином, у понеділок 21 серпня суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до Республіки Білорусі та застосував санкцію, передбачену законом України "Про санкції".

Як повідомляє ZN.UA, йдеться про повітряний стартер СВ-25ТЛ, який належить Міноборони білорусі.

Стартер використовується для запуску двигуна виробництва українського підприємства "Мотор Січ", який призначений для встановлення на пасажирські та транспортні літаки.

Білоруські медіа припускають, що йдеться про комплектуючі, які міністерство купило в України або відправляло на ремонт до широкомасштабної війни.

Як пише ZN.UA, Мін'юст України подав позови про націоналізацію майна Міноборони білорусі та російської компанії "Волга-Днепр".

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