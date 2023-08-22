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Україна конфіскувала майно Міноборони Білорусі

Євген КізіловВівторок, 22 серпня 2023, 16:11
Україна конфіскувала майно Міноборони Білорусі
Getty Images

Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Білорусі, а саме складові системи електричного авіаційного пуску.

Джерело: сайт ВАКС, ZN.UA

Деталі: Таким чином, у понеділок 21 серпня суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до Республіки Білорусі та застосував санкцію, передбачену законом України "Про санкції".

Як повідомляє ZN.UA, йдеться про повітряний стартер СВ-25ТЛ, який належить Міноборони білорусі.

Стартер використовується для запуску двигуна виробництва українського підприємства "Мотор Січ", який призначений для встановлення на пасажирські та транспортні літаки.

Білоруські медіа припускають, що йдеться про комплектуючі, які міністерство купило в України або відправляло на ремонт до широкомасштабної війни.

Як пише ZN.UA, Мін'юст України подав позови про націоналізацію майна Міноборони білорусі та російської компанії "Волга-Днепр".

Йдеться про:

  • шість авіадвигунів типу Д-18Т для літаків АН-124-100 "Руслан" (належать "Волга-Днепр");
  • авіадвигун АІ-25ТЛ та повітряний стартер СВ-25ТЛ до нього (належать Міноборони білорусі).

Теми: БілорусьАнтикорупційний судМіноборони
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