Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина конфисковала имущество Минобороны Беларуси

Евгений КизиловВторник, 22 августа 2023, 16:11
Украина конфисковала имущество Минобороны Беларуси
Getty Images

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Беларуси, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска.

Источник: сайт ВАКС, ZN.UA

Детали: Таким образом, в понедельник 21 августа суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к Республике Беларусь и применил санкцию, предусмотренную законом Украины "О санкциях".

Как сообщает ZN.UA, речь идет о воздушном стартере СВ-25ТЛ, который принадлежит Минобороны Беларуси.

Стартер используется для запуска двигателя производства украинского предприятия "Мотор Сич", который предназначен для установки на пассажирские и транспортные самолеты.

Белорусские медиа предполагают, что речь идет о комплектующих, которые министерство купило у Украины или отправляло на ремонт до широкомасштабной войны.

Как пишет ZN.UA, Минюст Украины подал иски о национализации имущества Минобороны Беларуси и российской компании "Волга-Днепр".

Речь идет о:

  • шести авиадвигателях типа Д-18Т для самолетов АН-124-100 "Руслан" (принадлежат "Волга-Днепр");
  • авиадвигателе АИ-25ТЛ и воздушном стартере СВ-25ТЛ к нему (принадлежат Минобороны Беларуси).

Темы: БеларусьАнтикоррупционный судМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Беларусь
США призвали своих граждан выехать из Беларуси
В Латвии беспокоятся, что закрытие границы с Беларусью увеличит риск нелегального пересечения
Военные Литвы проведут учения на границе с Беларусью
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: