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Украина конфисковала имущество Минобороны Беларуси

Евгений КизиловВторник, 22 августа 2023, 16:11
Украина конфисковала имущество Минобороны Беларуси
Getty Images

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Беларуси, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска.

Источник: сайт ВАКС, ZN.UA

Детали: Таким образом, в понедельник 21 августа суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к Республике Беларусь и применил санкцию, предусмотренную законом Украины "О санкциях".

Как сообщает ZN.UA, речь идет о воздушном стартере СВ-25ТЛ, который принадлежит Минобороны Беларуси.

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Стартер используется для запуска двигателя производства украинского предприятия "Мотор Сич", который предназначен для установки на пассажирские и транспортные самолеты.

Белорусские медиа предполагают, что речь идет о комплектующих, которые министерство купило у Украины или отправляло на ремонт до широкомасштабной войны.

Как пишет ZN.UA, Минюст Украины подал иски о национализации имущества Минобороны Беларуси и российской компании "Волга-Днепр".

ВИДЕО ДНЯ

Речь идет о:

  • шести авиадвигателях типа Д-18Т для самолетов АН-124-100 "Руслан" (принадлежат "Волга-Днепр");
  • авиадвигателе АИ-25ТЛ и воздушном стартере СВ-25ТЛ к нему (принадлежат Минобороны Беларуси).

Темы: БеларусьАнтикоррупционный судМинобороны
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