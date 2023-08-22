Украина конфисковала имущество Минобороны Беларуси

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Беларуси, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска.

Источник: сайт ВАКС, ZN.UA

Детали: Таким образом, в понедельник 21 августа суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к Республике Беларусь и применил санкцию, предусмотренную законом Украины "О санкциях".

Как сообщает ZN.UA, речь идет о воздушном стартере СВ-25ТЛ, который принадлежит Минобороны Беларуси.

Стартер используется для запуска двигателя производства украинского предприятия "Мотор Сич", который предназначен для установки на пассажирские и транспортные самолеты.

Белорусские медиа предполагают, что речь идет о комплектующих, которые министерство купило у Украины или отправляло на ремонт до широкомасштабной войны.

Как пишет ZN.UA, Минюст Украины подал иски о национализации имущества Минобороны Беларуси и российской компании "Волга-Днепр".

Речь идет о: