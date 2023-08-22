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На Вінниччині очільник військкомату “продав” бланки повісток за $ 2000 – Офіс генпрокурора

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 16:23
На Вінниччині очільник військкомату “продав” бланки повісток за $ 2000 – Офіс генпрокурора
Офіс генерального прокурора

Командир відділення військкомату на Вінниччині отримав $ 2000 хабара за передачу військовозобов'язаним пустих бланків повісток зі своїм підписом.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Командиру відділення одного з відділів Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди.

Дослівно: "За даними слідства, головний сержант за неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США передав військовозобов'язаним 70 офіційних, але не заповнених, бланків повісток з наявними на них підписом військового комісара та гербовою печаткою.

Він роз'яснив їм порядок заповнення цих документів та незаконного використання на території Вінницької області, у тому числі на блокпостах. При цьому посадовець підтвердив можливість таким чином ухилитись від проходження військової служби за мобілізацією".

Деталі: У разі використання незаповнених бланків повісток 70 військовозобов'язаних підтвердили б нібито отримання викликів до ТЦК та СП і ухилилися від проходження військової служби за мобілізацією.

Передісторія: Державне бюро розслідувань затримало посадовця Київської міської військової адміністрації, який за гроші допомагав чоловікам виїхати з України.

За свої "послуги" зловмисник брав 10 тисяч доларів з однієї особи. За ці гроші "клієнтам" оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Теми: хабаркриміналпрокуратура
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