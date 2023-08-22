В Винницкой области глава военкомата "продал" бланки повесток за $2000 – Офис генпрокурора

Командир отделения военкомата в Винницкой области получил $2000 взятки за передачу военнообязанным пустых бланков повесток со своей подписью.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Командиру отделения одного из отделов Винницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды.

Дословно: "По данным следствия, главный сержант за неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов США передал военнообязанным 70 официальных, но не заполненных, бланков повесток с имеющимися на них подписью военного комиссара и гербовой печатью.

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Он разъяснил им порядок заполнения этих документов и незаконного использования на территории Винницкой области, в том числе на блокпостах. При этом чиновник подтвердил возможность таким образом уклониться от прохождения военной службы по мобилизации".

Детали: В случае использования незаполненных бланков повесток 70 военнообязанных подтвердили бы якобы получение вызовов в ТЦК и СП и уклонились от прохождения военной службы по мобилизации.

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