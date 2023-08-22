Буданов анонсував нову "бавовну" в окупованому Криму: "На днях побачите"

Головний військовий розвідник України Кирило Буданов обіцяє "на днях" нові випадки "знищення окупантів" в захопленому Росією Криму.

Джерело: голова ГУР Буданов у деокупованому Ірпені, що під Києвом, трансляцію звідки у вівторок вів канал ITV

Деталі: За словами Буданова, є в Україні люди, які бояться деокупації Криму, але є і багато тих, хто чекає на звільнення від росіян. І їм треба дати надію.

Пряма мова: "Ось для того ми і маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, руху опору на тимчасово окупованих територіях, і просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що в принципі і робиться, ви це бачите і на днях ще побачите".

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Більше деталей: У вівторок, напередодні Кримської платформи, на центральній площі Ірпеня підняли кримськотатарський прапор.

На заході були присутні голова ГУР Кирило Буданов, постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.