Буданов анонсировал новую "бавовну" в оккупированном Крыму: "На днях увидите"

Главный военный разведчик Украины Кирилл Буданов обещает "на днях" новые случаи "уничтожения оккупантов" в захваченном Россией Крыму.

Источник: глава ГУР Буданов в деоккупированном Ирпене, что под Киевом, трансляцию откуда во вторник вел канал ITV

Детали: По словам Буданова, есть в Украине люди, которые боятся деоккупации Крыма, но есть и много тех, кто ждет освобождения от россиян. И им надо дать надежду.

Прямая речь: "Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, движения сопротивления на временно оккупированных территориях, и просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что в принципе и делается, вы это видите и на днях еще увидите".

Больше деталей: Во вторник, накануне Крымской платформы, на центральной площади Ирпеня подняли крымскотатарский флаг.

На мероприятии присутствовали глава ГУР Кирилл Буданов, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.