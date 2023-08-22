Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Буданов анонсировал новую "бавовну" в оккупированном Крыму: "На днях увидите"

Евгений КизиловВторник, 22 августа 2023, 17:29
Буданов анонсировал новую бавовну в оккупированном Крыму: На днях увидите
ГЛАВА ГУР КИРИЛЛ БУДАНОВ, фото УП

Главный военный разведчик Украины Кирилл Буданов обещает "на днях" новые случаи "уничтожения оккупантов" в захваченном Россией Крыму.

Источник: глава ГУР Буданов в деоккупированном Ирпене, что под Киевом, трансляцию откуда во вторник вел канал ITV

Детали: По словам Буданова, есть в Украине люди, которые боятся деоккупации Крыма, но есть и много тех, кто ждет освобождения от россиян. И им надо дать надежду.

Прямая речь: "Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, движения сопротивления на временно оккупированных территориях, и просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что в принципе и делается, вы это видите и на днях еще увидите".

Больше деталей: Во вторник, накануне Крымской платформы, на центральной площади Ирпеня подняли крымскотатарский флаг.

На мероприятии присутствовали глава ГУР Кирилл Буданов, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Темы: КрымБудановвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Крым
Россияне затапливают паромы в Керченском проливе, чтобы защитить Крымский мост - разведка
Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама – Данилов
Россияне провели обыски у представителей "Свидетелей Иеговы" в Крыму
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: