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Буданов анонсировал новую "бавовну" в оккупированном Крыму: "На днях увидите"

Евгений КизиловВторник, 22 августа 2023, 17:29
Буданов анонсировал новую бавовну в оккупированном Крыму: На днях увидите
ГЛАВА ГУР КИРИЛЛ БУДАНОВ, фото УП

Главный военный разведчик Украины Кирилл Буданов обещает "на днях" новые случаи "уничтожения оккупантов" в захваченном Россией Крыму.

Источник: глава ГУР Буданов в деоккупированном Ирпене, что под Киевом, трансляцию откуда во вторник вел канал ITV

Детали: По словам Буданова, есть в Украине люди, которые боятся деоккупации Крыма, но есть и много тех, кто ждет освобождения от россиян. И им надо дать надежду.

Прямая речь: "Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, движения сопротивления на временно оккупированных территориях, и просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что в принципе и делается, вы это видите и на днях еще увидите".

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Больше деталей: Во вторник, накануне Крымской платформы, на центральной площади Ирпеня подняли крымскотатарский флаг.

На мероприятии присутствовали глава ГУР Кирилл Буданов, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Темы: КрымБудановвзрыв
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