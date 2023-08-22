Буданов анонсировал новую "бавовну" в оккупированном Крыму: "На днях увидите"
Главный военный разведчик Украины Кирилл Буданов обещает "на днях" новые случаи "уничтожения оккупантов" в захваченном Россией Крыму.
Источник: глава ГУР Буданов в деоккупированном Ирпене, что под Киевом, трансляцию откуда во вторник вел канал ITV
Детали: По словам Буданова, есть в Украине люди, которые боятся деоккупации Крыма, но есть и много тех, кто ждет освобождения от россиян. И им надо дать надежду.
Прямая речь: "Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, движения сопротивления на временно оккупированных территориях, и просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что в принципе и делается, вы это видите и на днях еще увидите".
Больше деталей: Во вторник, накануне Крымской платформы, на центральной площади Ирпеня подняли крымскотатарский флаг.
На мероприятии присутствовали глава ГУР Кирилл Буданов, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.