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Українці проти будь-яких поступок Росії, особливо це стосується територій – опитування

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 серпня 2023, 20:17
Українці проти будь-яких поступок Росії, особливо це стосується територій – опитування
Фото: Getty Images

Переважна більшість , або 90,4% українців не згодні визнати окуповані агресором території частиною Російської Федерації, ще 73,8% проти відмови вступу України до НАТО, свідчать результати опитування.

Джерело: опитування фонда "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова

 

Деталі: Згідно з опитуванням, на територіальні поступки заради припинення війни готові піти  менше 5% українців. Готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили дещо більше – 18% українців.

На скорочення ЗСУ у мирний час, яке нібито обговорювалося у Стамбулі у 2022 році, готові погодитися не більше 13% українців.

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Надати російській мові офіційний статус або відмовитися від політики декомунізації на догоду Кремлю готові не більше 17–18% опитаних. 

Дещо більшу готовність йти на поступки (окрім територіальних) демонструють респонденти на Півдні та трохи більшою мірою – на Сході. Однак навіть у цих регіонах більшість опитаних вважає неприйнятними будь-які із розглянутих поступок.

Довідково: Опитування проведене методом face-to-face за стратифікованою багатоступеневою вибіркою. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення досліджуваних територій  станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). 

ВІДЕО ДНЯ

Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теми: опитуванняУкраїнавійнаРосія
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