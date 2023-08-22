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Украинцы против любых уступок России, особенно это касается территорий – опрос

Станислав ПогориловВторник, 22 августа 2023, 20:17
Украинцы против любых уступок России, особенно это касается территорий – опрос
Фото: Getty Images

Подавляющее большинство, или 90,4% украинцев не согласны признать оккупированные агрессором территории частью Российской Федерации, еще 73,8% против отказа вступления Украины в НАТО, свидетельствуют результаты опроса.

Источник: опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова

 

Детали: Согласно опросу, на территориальные уступки ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев. Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили несколько больше - 18% украинцев.

На сокращение ВСУ в мирное время, которое якобы обсуждалось в Стамбуле в 2022 году, готовы согласиться не более 13% украинцев.

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Предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17-18% опрошенных. 

Несколько большую готовность идти на уступки (кроме территориальных) демонстрируют респонденты на Юге и немного в большей степени - на Востоке. Однако даже в этих регионах большинство опрошенных считает неприемлемыми любые из рассматриваемых уступок.

Справочно: Опрос проведен методом face-to-face по стратифицированной многоступенчатой выборке. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения исследуемых территорий по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения). 

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Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Темы: опросУкраинавойнаРосcия
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