Білий дім: Війна динамічна, Україна продовжує повертати території

Радник Байдена Джейк Салліван не погоджується з твердженням, що війна в Україні нібито зайшла в глухий кут.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами Саллівана, у США від початку чітко усвідомлювали, що поле бою в Україні є дуже динамічним: "з обох боків відбуваються атаки й оборона в багатьох місцях уздовж дуже протяжної лінії фронту".

"Ми бачимо, що вона (Україна. – Ред.) продовжує захоплювати території на методичній, систематичній основі", – додав він.

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