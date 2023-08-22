Білий дім: Війна динамічна, Україна продовжує повертати території
Вівторок, 22 серпня 2023, 20:17
Радник Байдена Джейк Салліван не погоджується з твердженням, що війна в Україні нібито зайшла в глухий кут.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: За словами Саллівана, у США від початку чітко усвідомлювали, що поле бою в Україні є дуже динамічним: "з обох боків відбуваються атаки й оборона в багатьох місцях уздовж дуже протяжної лінії фронту".
"Ми бачимо, що вона (Україна. – Ред.) продовжує захоплювати території на методичній, систематичній основі", – додав він.
Нагадаємо:
- Наприкінці минулого тижня видання The Washington Post із посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що в ході контрнаступальних операцій Україна нібито не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.
- На це радник Байдена з нацбезпеки тоді відповів, що ситуація на полі бою в Україні постійно змінюється, і у США вірять у здатність українських сил досягти успіху.