Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім: Війна динамічна, Україна продовжує повертати території

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 20:17
Білий дім: Війна динамічна, Україна продовжує повертати території
Джейк Салліван, Getty Images

Радник Байдена Джейк Салліван не погоджується з твердженням, що війна в Україні нібито зайшла в глухий кут.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами Саллівана, у США від початку чітко усвідомлювали, що поле бою в Україні є дуже динамічним: "з обох боків відбуваються атаки й оборона в багатьох місцях уздовж дуже протяжної лінії фронту".

"Ми бачимо, що вона (Україна. – Ред.) продовжує захоплювати території на методичній, систематичній основі", – додав він.

Реклама:

Нагадаємо:

Теми: війнаконтрнаступСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
війна
Українці проти будь-яких поступок Росії, особливо це стосується територій — опитування
Росіяни атакують з авіації Роботине та Урожайне, за добу 26 боєзіткнень – Генштаб
Росіяни затоплюють пороми у Керченській протоці, щоб захистити Кримський міст - розвідка
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: