Белый дом: Война динамична, Украина продолжает возвращать территории
Вторник, 22 августа 2023, 20:17
Советник Байдена Джейк Салливан не согласен с утверждением, что война в Украине якобы зашла в тупик.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Детали: По словам Салливана, в США изначально четко осознавали, что поле боя в Украине является очень динамичным: "с обеих сторон происходят атаки и оборона во многих местах вдоль очень протяженной линии фронта".
"Мы видим, что она (Украина. – Ред.) продолжает захватывать территории на методичной, систематической основе", – добавил он.
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Напомним:
- В конце прошлой недели издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что в ходе контрнаступательных операций Украина якобы не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.
- На это советник Байдена по нацбезопасности тогда ответил, что ситуация на поле боя в Украине постоянно меняется, и в США верят в способность украинских сил достичь успеха.