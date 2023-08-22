Белый дом: Война динамична, Украина продолжает возвращать территории

Советник Байдена Джейк Салливан не согласен с утверждением, что война в Украине якобы зашла в тупик.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Детали: По словам Салливана, в США изначально четко осознавали, что поле боя в Украине является очень динамичным: "с обеих сторон происходят атаки и оборона во многих местах вдоль очень протяженной линии фронта".

"Мы видим, что она (Украина. – Ред.) продолжает захватывать территории на методичной, систематической основе", – добавил он.

Напомним: