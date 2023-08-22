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Зеленський про результати візитів: Літаки будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 серпня 2023, 20:41
Зеленський про результати візитів: Літаки будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підсумував результати своїх чотирьох візитів до західних країн, вказавши, що повертається до України з новими домовленостями, та отримавши політичну підтримку.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна – Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із Президенткою Єврокомісії. Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями".

Деталі: За його словами, всі зазначені країни підтвердили територіальну цілісність України. Крім того, Україна отримає літаки, додаткову бронетехніку та підсились протиповітряну оборону.

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"Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через "коридори солідарності" по суходолу. Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем’єру, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси", - сказав президент.

Очільник держави також подякував Люксембургу за приєднання до декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій.

"Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою", - додав Зеленський.

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Теми: ЗеленськийзброяЄСУкраїна
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