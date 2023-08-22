Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про результати візитів: Літаки будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 серпня 2023, 20:41
Зеленський про результати візитів: Літаки будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підсумував результати своїх чотирьох візитів до західних країн, вказавши, що повертається до України з новими домовленостями, та отримавши політичну підтримку.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна – Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із Президенткою Єврокомісії. Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями".

Деталі: За його словами, всі зазначені країни підтвердили територіальну цілісність України. Крім того, Україна отримає літаки, додаткову бронетехніку та підсились протиповітряну оборону.

"Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через "коридори солідарності" по суходолу. Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем’єру, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси", - сказав президент.

Очільник держави також подякував Люксембургу за приєднання до декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій.

"Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою", - додав Зеленський.

Теми: ЗеленськийзброяЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Усе в державі має стати помічником ветерана
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн: говорили про зерно, Україну в ЄС і формулу миру
Зеленський зустрівся з Вучичем: говорили про майбутнє
Останні новини
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
Усі новини...
Реклама: