Зеленский про результаты визов: Самолеты будут, дополнительная бронетехника будет, ПВО усилим

Президент Владимир Зеленский подытожил результаты своих четырех визитов в западные страны, указав, что возвращается в Украину с новыми договоренностями, и получив политическую поддержку.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Краткий отчет о нашей активности на днях. Четыре визита: Швеция, Нидерланды, Дания, Греция. Саммит Украина - Балканы. Переговоры на полях саммита с Болгарией, Сербией, Хорватией, Черногорией, Северной Македонией, Молдовой, с Президентом Еврокомиссии. Возвращаемся домой с новой политической поддержкой, новыми договоренностями".

Детали: По его словам, все указанные страны подтвердили территориальную целостность Украины. Кроме того, Украина получит самолеты, дополнительную бронетехнику и усилили противовоздушную оборону.

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"Экономика, наш экспорт, европейская и евроатлантическая интеграция. Практически на всех встречах говорили о защите маршрутов экспорта через Черное море и через "коридоры солидарности" по суше. Очень важная договоренность с Грецией, за которую я особенно благодарен премьеру, - это готовность Греции взять патронат над восстановлением нашей Одессы", - сказал президент.

Глава государства также поблагодарил Люксембург за присоединение к декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности.

"Общий итог этих дней - Украина стала сильнее", - добавил Зеленский.