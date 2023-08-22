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ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 серпня 2023, 21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
Фото: Getty Images

Американське видання The New York Times з посиланням на думку американських та інших західних офіційних осіб, пише, що Збройні сили під час контрнаступу зосередили свої сили не в тих місцях, де вони повинні бути і радять змінити тактику.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Головна мета контрнаступу - відрізати російські лінії постачання на півдні України, розірвавши так званий сухопутний міст між Росією і окупованим Кримським півостровом. Але замість того, щоб зосередитися на цьому, українське командування розподілило війська і вогневі засоби приблизно порівну між сходом і півднем, кажуть американські чиновники".

Деталі: Унаслідок цього, кажуть офіційні особи, під Бахмутом та іншими містами на сході зосереджено більше українських військ, ніж під Мелітополем і Запоріжжям на півдні, які є набагато важливішими стратегічними напрямками, кажуть офіційні особи.

Відповідно, американські планувальники радять Україні зосередитися на фронті в напрямку Мелітополя, який є головним пріоритетом Києва, і на прориві через російські мінні поля та інші оборонні споруди, навіть якщо українці втратять більше солдатів і техніки в цьому процесі.

Тільки зі зміною тактики і різким переходом можна змінити темп контрнаступу, вважають американські чиновники.

Інший американський чиновник сказав, що українські сили занадто розпорошені і їм потрібно консолідувати свою бойову міць в одному місці.

"Майже через три місяці після початку контрнаступу українці, можливо, прислухаються до цих порад, особливо зважаючи на те, що втрати продовжують зростати, а Росія все ще має перевагу у військах і техніці", - зазначає видання.

Теми: контрнаступЗбройні силивійнаУкраїна
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