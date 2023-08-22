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ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT

Станислав ПогориловВторник, 22 августа 2023, 21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
Фото: Getty Images

Американское издание The New York Times со ссылкой на мнение американских и других западных официальных лиц, пишет, что Вооруженные силы во время контрнаступления сосредоточили свои силы не в тех местах, где они должны быть и советуют изменить тактику.

Источник: The New York Times

Дословно: "Главная цель контрнаступления - отрезать российские линии снабжения на юге Украины, разорвав так называемый сухопутный мост между Россией и оккупированным Крымским полуостровом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинское командование распределило войска и огневые средства примерно поровну между востоком и югом, говорят американские чиновники".

Детали: В результате, говорят официальные лица, под Бахмутом и другими городами на востоке сосредоточено больше украинских войск, чем под Мелитополем и Запорожьем на юге, которые являются гораздо более важными стратегическими направлениями, говорят официальные лица.

Соответственно, американские планировщики советуют Украине сосредоточиться на фронте в направлении Мелитополя, который является главным приоритетом Киева, и на прорыве через российские минные поля и другие оборонительные сооружения, даже если украинцы потеряют больше солдат и техники в этом процессе.

Только со сменой тактики и резким переходом можно изменить темп контрнаступления, считают американские чиновники.

Другой американский чиновник сказал, что украинские силы слишком распылены и им нужно консолидировать свою боевую мощь в одном месте.

"Почти через три месяца после начала контрнаступления украинцы, возможно, прислушаются к этим советам, особенно учитывая то, что потери продолжают расти, а Россия все еще имеет преимущество в войсках и технике", - отмечает издание.

Темы: контрнаступлениеВооруженные силывойнаУкраина
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