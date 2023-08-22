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Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
Дмитро Ларін / УП

69% українців вважають, що замість міняти герб на монументі "Батьківщина-Мати" варто було витратити ці гроші на війну.

Джерело: опитування Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва

Дослівно: "Більшість українців (69%) погодилися і з тим, що замінити герб СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" можна було й пізніше (наприклад, після війни), а наразі доцільніше було б спрямувати ці гроші на допомогу армії та людям, які постраждали від війни".

Деталі: Не погодився з цим близько 21% респондентів. Найбільше згодних із  наведеним твердженням на Півдні (76%), дещо менше – на Сході України (60%).

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Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва

Назагал українці вельми схвально сприйняли таку ініціативу: 67% поставилися до такого рішення позитивно, і лише 16% – негативно, решта – не визначилися зі своїм ставленням або ж їм байдуже. Позитивне ставлення найвище  на Заході нашої країни, а також серед  українців молодого та середнього віку.

Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва
Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва

Опитування проведене спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні, з 9 по 15 серпня. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

1 серпня в Києві демонтували радянський герб з монументу "Батьківщина-Мати". Повністю роботи із заміни герба на український тризуб мають завершитися до Дня незалежності, 24 серпня.

Вартість заміни складає 28 млн грн. Однак на його реалізацію не залучали державних коштів – усе відбувається за кошти приватних інвесторів та різноманітних донорів. 

Нещодавно стало відомо, що перейменують і сам монумент.

Теми: опитуванняКиїв
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