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Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
Дмитрий Ларин / УП

69% украинцев считают, что вместо менять герб на монументе "Родина-Мать" стоило потратить эти деньги на войну.

Источник: опрос Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива

Дословно: "Большинство украинцев (69%) согласились и с тем, что заменить герб СССР на трезубец на монументе "Родина-Мать" можно было и позже (например, после войны), а сейчас целесообразнее было бы направить эти деньги на помощь армии и людям, пострадавшим от войны".

Детали: Не согласился с этим около 21% респондентов. Больше всего согласных с приведенным утверждением на Юге (76%), несколько меньше - на Востоке Украины (60%).

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Фонд демократические инициативы имени Илька Кучерива
Фонд демократические инициативы имени Илька Кучерива

В целом украинцы весьма одобрительно восприняли такую инициативу: 67% отнеслись к такому решению положительно, и только 16% - отрицательно, остальные - не определились со своим отношением или же им безразлично. Положительное отношение самое высокое на Западе нашей страны, а также среди украинцев молодого и среднего возраста.

Фонд демократические инициативы имени Илька Кучерива
Фонд демократические инициативы имени Илька Кучерива

Опрос проведен совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA, финансируемой Посольством Королевства Нидерландов в Украине, с 9 по 15 августа. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

1 августа в Киеве демонтировали советский герб с монумента "Родина-мать". Полностью работы по замене герба на украинский трезубец должны завершиться ко Дню независимости, 24 августа.

Стоимость замены составляет 28 млн грн. Однако на его реализацию не привлекали государственных средств - все происходит за счет частных инвесторов и различных доноров. 

Недавно стало известно, что на "Родине-Матери" не только изменят герб на украинский трезубец, но и переименуют сам монумент.

Темы: опросКиев
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