Росіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих

Російські загарбники надвечір 22 серпня атакували з артилерії населені пункти Лиманської територіальної громади Донецької області, під обстрілами у селі Торське загинуло троє літніх людей.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пресслужба Донецької облпрокуратури

Пряма мова Кириленка: "Рашисти завдали ударів по селищам Лиманщини сьогодні ввечері: у Торському вбили трьох людей і одну поранили, ще один цивільний дістав поранення у Закітному".

Деталі: Повідомляється, що о 18:50 під прицілом держави-агресора опинилось село Торське, де на лавочці біля приватного будинку загинули двоє жінок та чоловік віком від 63 до 88 років, ще один місцевий мешканець зазнав множинних травм грудної клітини, плеча й стегна, йому надано медичну допомогу.

Через півгодини окупанти обстріляли село Закітне, внаслідок чого 26-річний чоловік отримав перелом черепу і забій головного мозку, його ушпиталили у тяжкому стані.