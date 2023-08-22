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Россияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших

Станислав ПогориловВторник, 22 августа 2023, 22:19
Россияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
Фото: Кириленко в Telegram

Российские захватчики вечером 22 августа атаковали из артиллерии населенные пункты Лиманской территориальной общины Донецкой области, под обстрелами в селе Торское погибли трое пожилых людей.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пресс-служба Донецкой облпрокуратуры

Прямая речь Кириленко: "Рашисты нанесли удары по поселкам Лиманщины сегодня вечером: в Торском убили трех человек и одного ранили, еще один гражданский получил ранения в Закитном".

 

Детали: Сообщается, что в 18:50 под прицелом государства-агрессора оказалось село Торское, где на лавочке возле частного дома погибли две женщины и мужчина в возрасте от 63 до 88 лет, еще один местный житель получил множественные травмы грудной клетки, плеча и бедра, ему оказана медицинская помощь.

Через полчаса оккупанты обстреляли село Закитное, в результате чего 26-летний мужчина получил перелом черепа и ушиб головного мозга, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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