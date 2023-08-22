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Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 серпня 2023, 23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: Життя росіян теж важливі
Ларс фон Трієр, фото: Getty Images

Данський культовий режисер Ларс фон Трієр, який бореться з хворобою Паркінсона, зробив неоднозначну заяву у себе в Іnstagram, фактично засудивши передачу Україні винищувачів F-16 та висловивши жаль з приводу загибелі російських загарбників.

Джерело: Ларс фон Трієр в Іnstagram, Meduza

Пряма мова Ларса фон Трієра: "До речі: пану Зеленському і пану Путіну, і не в останню чергу пані (прем’єрці Данії) Фредеріксен (яка вчора, наче по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): "Життя росіян теж важливі!" З найкращими побажаннями, Ларс".

 

Довідково: Ларс фон Трієр - данський режисер, сценарист і актор. Відомий своєю плідною і суперечливою кар'єрою, що охоплює майже чотири десятиліття творчості. Володар понад ста нагород і номінацій на кінофестивалях по всьому світу, серед них "Золота пальмова гілка" ("Та, що танцює в темряві"), "Гран-прі" ("Розсікаючи хвилі"). А також премій "Сезар", "Давид ді Донателло", "Гойя", "Незалежний дух", "Супутник" та ін.

Теми: війнакультураДанія
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