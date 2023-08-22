Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"

Датский культовый режиссер Ларс фон Триер, который борется с болезнью Паркинсона, сделал неоднозначное заявление у себя в Іnstagram, фактически осудив передачу Украине истребителей F-16 и выразив сожаление по поводу гибели российских захватчиков.

Источник: Ларс фон Триер в Instagram, Meduza

Прямая речь Ларса фон Триера: "Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже (премьеру Дании) Фредериксен (которая вчера, словно по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, улыбаясь от уха до уха): "Жизни русских тоже важны!" С наилучшими пожеланиями, Ларс".

Справочно: Ларс фон Триер - датский режиссер, сценарист и актер. Известен своей плодотворной и противоречивой карьерой, охватывающей почти четыре десятилетия творчества. Обладатель более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру, среди них "Золотая пальмовая ветвь" ("Танцующая в темноте"), "Гран-при" ("Рассекая волны"). А также премий "Сезар", "Давид ди Донателло", "Гойя", "Независимый дух", "Спутник" и др.